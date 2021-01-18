رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب المزاح.. حبس عامل قتل «سباك» في الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:19 م
حبس عامل
حبس عامل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بضرب أفضى إلى الموت سباك بسبب خلافات علي السخرية منه، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول المدعو "إ.م.ي"، 36 سنة، سباك، مصاب بجرح طعني في الفخذ الأيسر، وتوفي.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وفاة المجني عليه إثر إصابته بجرح طعني في الفخذ الأيسر أدى إلى نزيف بسبب قطع الشريان الرئيسي، وبسؤال أسرته، اتهموا المدعو "م.أ"، عامل، بقتله بسبب خلافات سابقة، ما دفعه للتعدي عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار.

و ألقى ضباط مباحث القسم القبض على المتهم في أحد الأكمنة المعدة له في أماكن تردده، واعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه قبل الحادث بيومين دخل معه المجني عليه في وصلة مزاح ما أثار حفيظته لشعوره بالإهانة، مضيفا أنه حاول يوم الحادث معاتبة المجني عليه ولكنه سخر منه، ونشبت بينهما مشادة تحولت إلى مشاجرة تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كاتر".

وأشار المتهم أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما هدده المجني عليه بسكين كبير الحجم، ولم يقصد قتله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

الصور

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا

غدا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر