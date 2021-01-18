بسبب المزاح.. حبس عامل قتل «سباك» في الإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بضرب أفضى إلى الموت سباك بسبب خلافات علي السخرية منه، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول المدعو "إ.م.ي"، 36 سنة، سباك، مصاب بجرح طعني في الفخذ الأيسر، وتوفي.علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وفاة المجني عليه إثر إصابته بجرح طعني في الفخذ الأيسر أدى إلى نزيف بسبب قطع الشريان الرئيسي، وبسؤال أسرته، اتهموا المدعو "م.أ"، عامل، بقتله بسبب خلافات سابقة، ما دفعه للتعدي عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار.و ألقى ضباط مباحث القسم القبض على المتهم في أحد الأكمنة المعدة له في أماكن تردده، واعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه قبل الحادث بيومين دخل معه المجني عليه في وصلة مزاح ما أثار حفيظته لشعوره بالإهانة، مضيفا أنه حاول يوم الحادث معاتبة المجني عليه ولكنه سخر منه، ونشبت بينهما مشادة تحولت إلى مشاجرة تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كاتر".وأشار المتهم أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما هدده المجني عليه بسكين كبير الحجم، ولم يقصد قتله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.