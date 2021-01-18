حي البساتين يتابع قرارات مجلس الوزراء بالشوارع

واصل حي البساتين أعماله الخاصة بمراجعة قرارت مجلس الوزراء فى ضوء التوجيهات والتعليمات المشددة التى أصدرتها المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لرؤساء أحياء الجنوبية بضرور التواجد الميدانى وتكثيف الحملات اليومية للتأكد من مدى الانضباط بالشوارع والميادين ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وقرارات اللجنة لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء لمجابهة انتشار فيروس كورونا فى ذات السياق وطبقا للجهود المبذولة بنطاق حى البساتين.وقام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بتنفيذ عدة حملات برفقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات ومندوب الغلق وشرطة المرافق بالحي تضمنت حملة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وغلق وتشميع محلات مخالفة.وأسفرت الحملة عن التحفظ عن مصادرة عدد من الشيش من شارع شرق السكة الحديد ومساكن أطلس وشارع البساتين العمومي وشارع الأربعين أرض اللواتي، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.وتابع الحي أعمال الإنارة وتم تنفيذ حملة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بمنطقة تقسيم اللاسلكي ومساكن الشركة السعودية المعادي الجديدة.كما تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع الخمسين بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي.