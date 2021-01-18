أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

نظمت مديرية أوقاف دمياط، بقيادة محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل الوزارة، قافلة الخير لمرضى مستشفى طوارئ كفر سعد، لتوزيع سلع غذائية ووجبات على 100 مريض بقسم الكلى والاستقبال، بحضور أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ حيث قام وكيل أوقاف دمياط بزيارة المرضي وتقديم الدعم والوجبات لهم ووعدهم بتكرار الزيارات ودعا الله العظيم أن يخفف عنهم وأن يعجل بشفائهم.كما توجهت القافلة إلى مرضى معهد الأورام والمستشفى التخصصي بالأعصر قسم الكلى ومركز الغسيل الكلوي بالمستشفى العام بدمياط وقام وكيل وزارة الاوقاف بزيارة المرضى وتقديم بعض الدعم والوجبات لهم ووعدهم بتكرار الزيارات ودعا الله العظيم أن يخفف عنهم وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما.وقال سلامة، إن تلك الزيارات المتكررة سوف تشمل جمييع المستشفيات في إطار الدور الإجتماعي والإنساني، حسب خطة وتعليمات وزارة الأوقاف ومحافظة دمياط.