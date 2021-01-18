مقتل وإصابة 4 في انفجار لغم من مخلفات داعش بحماة السورية

لقي مواطن سورى مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في مزارع قرية الفاسدة بمحيط منطقة سلمية شمال شرق حماة.وأفدت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن لغما من مخلفات إرهابي تنظيم داعش انفجر في مزارع قرية الفاسدة شرق منطقة اثريا بريف سلمية الشرقي مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 اخرين بجروح نقلوا على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفى الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.