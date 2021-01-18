أحدهم بحالة خطيرة.. ضبط عاطل تعدى على أب وأبناءه الثلاثة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الشهداء بالمنوفية بقيادة المقدم أحمد كشك، من ضبط عاطل قام بضرب ثلاثه أشخاص أحدهم بحالة خطرة، لخلافات على المرور من الطريق.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، بقيام المقدم أحمد كشك، من ضبط عاطل "غ، ي، م" 22 سنة والذي قام بضرب 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.وترجع أحداث الواقعة إلى قيام "ع، ع" بالمرور بسيارته من أحد شوارع حي "سرسنا" قتعقبه المتهم وقام بضربه، فتجمع أبناؤه الثلاثه للدفاع عن والدهم والذي قام المتهم بالتعدي عليهم بسنجة تسببت في غيبوبة لأحدهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.