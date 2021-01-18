انطلاق الاختبارات التجريبية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية ببني سويف

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، في عقد الاختبارات التجريبية الإلكترونية التجريبية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، فيما درسه الطلاب بالفصل الدراسي الأول.وانطلقت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأدى الطلاب الاختبارات في مادتي الرياضيات عربي ولغات للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.وقالت وكيل وزارة التعليم في المحافظة، سهام يوسف،أن الاختبارات متاحة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، مؤكدة أنه لا داعي للقلق لأن الاختبارات تجريبية واختيارية، وتهدف لقياس المستوى ومراجعة معلومات الطلاب.وأضافت يوسف، أن الطلاب الراغبون في أداء الامتحانات، ما عليهم سوى كتابة الاسم الرباعي ثم البدأ في الامتحان ثم تظهر نتيجة الطالب فور الانتهاء من الإجابة.