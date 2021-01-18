إتمام الصلح في نزاع بين 4 عائلات بمحافظتي الفيوم وسوهاج

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الفيوم وسوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف 4 عائلات بدائرة مركزي شرطة طامية وسوهاج.وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات بالمحافظتين، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.