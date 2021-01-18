تحالف مع أعداء ترامب: منافس نتنياهو يتلقى مساعدات أمريكية

قام عضو الكنيست المنشق من حزب الليكود "جدعون ساعر" أكبر منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين أربعة من مؤسسي مشروع لينكولن في حملته الانتخابية، وهم من الذين أداروا حملة لا هوادة فيها للمساعدة في هزيمة الرئيس دونالد ترامب.نشر خبر التعيين قبل القناة 12 الإسرائيلية وأكدها أحد أعضاء حملة ساعر، حيث أكد الخبر أحد المسؤولين عن الحملة مطالباً عدم الكشف عن هويته لأنه كان يناقش الإستراتيجية الداخلية للحزب.كان مؤسسو مشروع لينكولن ستيف شميدت وريك ويلسون وستيوارت ستيفنز وريد جالين من بين القادة الذين بذلوا جهوداً لجذب الجمهوريينحتى لايكرروا انتخابهم لدونالد ترامب، حيث اهتم مشروع "لينكولن" بالقضايا الأخلاقية لإدارة ترامب.كان جدعون ساعر قد أنشق عن حزب الليكود وأنشأ حزب أطلق عليه "الأمل الجديد" واتخذ هدف مشابه لحملة "مشروع لينكولن" حيث يستهد استقطاب اليمين من الليكود، ويركز على القضايا الأخلاقية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تتعلق بتهم الفساد الموجهة ضده.