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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4 صيدليات مرخصة محال بقالة في سوهاج

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:24 ص
غلق صيدليات
غلق صيدليات
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتورة إيناس عبد الرؤوف وبالتسيق مع الإدارات الصحية تحت إشراف الدكتورة رجاء حسين وكيل الوزارة، والدكتورة إيزيس وهيب مدير عام الصيادلة، حمل مكبرة بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج فى إطار خطة المديرية لضبط واستهداف الصيدليات غير المرخصة والمخالفة لشروط الترخيص، وكذلك التفتيش على صلاحية الأدوية حفاظا على حياه المواطن السوهاجي.

وأسفرت الحملة عن غلق 4 صيدليات غير مرخصة، بقرى الزوازية وبرمانة وأولاد يحيى والنصيرات التابعة لمركز ومدينة دار السلام جنوب محافظة سوهاج وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها.

وأكدت الإدارة إن المنشآت التي جرى غلقها مرخصة محال بقالة وعلى الواقع تعمل صيدليات، ومعلق على واجهاتها لافتات وهمية، وأن القائمين على البيع في تلك المنشآت التي جرى غلقها غير الصيادلة.

وأشارت إلى أن اللجنة التي أغلقت المنشآت المخالفة ضمن حملتها على صيدليات المركز ضمت كل من الدكتور محمد بدرى، الدكتور سلام سلامة، الدكتور محمود محمد مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بدارالسلام.

ولفتت إدارة الصيادلة أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة العامة، التي وجهت للمتهمين تهم الاتجار وبيع الأدوية بأماكن غير مرخصة، وإدارة منشآت بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.

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