للسير عكس الاتجاه.. حبس متهم أصاب 3 في تصادم بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخص تسبب في إصابة 3 أشخاص بمنطقة التجمع، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بمحيط المنطقة محل الواقعة، سير المتهم عكس الطريق وبسرعة عالية مما تسبب في اصطدامه بثلاث أشخاص واصابتهم بإصابات بالغة، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "ع.م " سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه 3 أشخاص وإصابتهم بإصابات بالغة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس يفيد بوقوع تصادم أثناء السير عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين وضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.