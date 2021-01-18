تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات بورصة الكويت تراجع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5653.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 2.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6170.78 نقطةوهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسرًا 4.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4633.47 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسرًا 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4790.78 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 123.7 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4344 صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.وارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الاتصالات والموارد الأساسية بنسبة 0.05%.