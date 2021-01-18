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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ثلث المتعافين من كورونا يعودون للمستشفيات مرة أخرى

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:16 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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خلصت دراسة بريطانية إلى أن نحو ثلث المتعافين من فيروس كورونا يعودون للمستشفيات مرة أخرى خلال خمسة أشهر من تعافيهم.

كما ذكرت الدراسة إن واحدا من بين كل ثمانية متعافين من الفيروس يتوفى بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس.

وتوصل الباحثون في جامعة ليستر البريطانية ومكتب الاحصاءات الوطنية إلى أن من بين 47 ألفا و780 شخصا خروجوا من المستشفى خلال الموجة الأول، عاد 29.4% للمستشفى خلال 140 يوما، وتوفي 12.3% بسبب مضاعفات الاصابة.

وذكر الباحثون إلى أن التأثيرات المدمرة طويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتسبب في إصابة الكثير من المتعافين بمشاكل في القلب وبالسكري وبأمراض مزمنة في الكبد والكلى.

وقال الباحث القائم على الدراسة كامليش خونتي، استاذ الرعاية الأولية لمرضى السكري والطب الخاص بالأوعية الدموية في جامعة ليستر، لصحيفة تليجراف البريطانية إن هذه تعد " أكبر دراسة للأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف" يبدو أن المتعافين يعودون لمنازلهم، ويصابون بالتأثيرات طويل المدى للفيروس، ويعودون للمستشفى ويموتون. رصدنا عودة 30 % تقريبا من المتعافين للمستشفيات، هذه نسبة كبيرة".

ولم تخضع الدراسة بعد لمراجعة من جانب جهات بحيثة مماثلة، كما أن هذه الاحصاءات المقلقة تستند على بيانات أولية.

ولكن خونتي قال إنه فوجئ بعودة متعافين من فيروس كورونا للمستشفى لإصابتهم بأمراض مختلفة، مضيفا أن الكثيرين عانوا من مزيد من المضاعفات.

وأوضح" لا نعلم ما إذا كان فيروس كورونا قام بتدمير خلايا بيتا التي تنتج الانسولين، لذلك يصاب الشخص بالنوع الأول من مرض السكري، أو ما إذا كان يسبب مقاومة الانسولين فيصاب الشخص بالنوع الثاني، ولكننا نرى تشخيصات مفاجئة جديدة للسكرى".

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