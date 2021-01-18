صعود بورصة دبي بافتتاح التعاملات

شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعًا ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% رابحًا 13.11 نقطة ليصل إلى مستوى 2708.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.4 مليون سهم محققة ما قيمته 62.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 795 صفقة لعدد 27 سهمًا.وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.94%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.39%.وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.34%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.50%.وتراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.24%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 3 ملايين ورقة بقيمة 15 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.60%.