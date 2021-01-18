لمخاوف المواطنين.. رئيس الفلبين مستعد لتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، إن الرئيس سوف يكون على استعداد لتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد لتهدئة مخاوف المواطنين بشأن اللقاح.وكان الرئيس الفلبيني قد قال الأسبوع الماضي في خطاب إنه سوف يكون ضمن أخر من يحصلوا على اللقاح، مضيفا أن الأولوية سوف تكون للعاملين في مجال الرعاية الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس، وقبل ذلك كان قد تطوع ليكون أول من يحصل على اللقاح في البلاد.وأثار هذا التغير في موقف الرئيس مخاوف بين المواطنين بشأن عدم سلامة اللقاح، في ظل تقارير بحدوث أثار جانبية للقاح في الدول الأخرى التي بدأت حملة التطعيم بالفعل.وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي، إن "دوتيرتي" كان يفكر في منفعة المواطنين، وأراد أن يتم تطعيم جميع الفلبينيين أولا، وبعد ذلك المسؤولين الحكوميين، وأضاف في حوار إذاعي "إذا كان يعتقد أن المواطنين يخشون من اللقاح، إذن لن يتردد في أن يكون أول من يحصل عليه".