الايبارشبيات القبطية الأرثوذكسية تقيم قداسات عيد الغطاس الليلة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس - تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن-، الثلاثاء 19 يناير الجاري.وتقيم جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم 18 يناير قداسات إلهية احتفالا بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.و يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.وتقصر معظم الإيبارشيات مثل إيبارشيتي دير المحرق، والوادي الجديد والفيوم، قداسات عيد الغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.وبذات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، صوم برامون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، الثلاثاء 19 يناير من كل عام.وبرامون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.