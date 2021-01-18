قبل يومين من التنصيب.. عمليات تدقيق واسعة للحرس الوطني بواشنطن

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، وقبيل يومين من مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن عمليات تدقيق واسعة شملت قوات الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن، جاء ذلك بعد وصول التحقيقات إلى تورط عدد من الضباط وعناصر الأمن وتواطئهم مع المتظاهرين الذين اقتحموا أروقة مبنى الكابيتول في السادس من يناير.وقال مسؤولون عسكريون لأسوشيتد برس إنه سيتم التدقيق في كافة العناصر، خشية حدوث هجوم داخلي خلال تنصيب بايدن.بدوره، أكد وزير الجيش رايان مكارثي، لوكالة أسوشيتد برس، مساء أمس الأحد، أن المسؤولين يدركون التهديدات المحتملة، مضيفا أنه حذر القادة من ضرورة اطلاعهم على أي مشاكل داخل صفوف فرقهم مع اقتراب موعد التنصيب.و أوضح وزير الجيش، "نلقي نظرة ثانية وثالثة على كل فرد من الأفراد المكلفين بهذه العملية"، وذلك بعد تدريبات دامت 3 ساعات لمراجعة إجراءات الحماية في محيط الكابيتول،كما أضاف أن عناصر الحرس الوطني يتلقون بدورهم أيضًا، تدريبات على كيفية تحديد التهديدات الداخلية المحتملة.