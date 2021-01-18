بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

يقترب إعصار "كيمي" المداري من السواحل الشمالية بولاية كوينزلاند الأسترالية.وأوضح مرصد الأحوال الجوية الأسترالي أن الإعصار يصنف من الفئة الثانية، بسرعة رياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة، قبل أن يتجه إلى الجنوب الغربي ويصل إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم أو غد.