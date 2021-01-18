ألمانيا تدعو إلى «الإفراج فورا» عن المعارض الروسي نافالني

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا الإثنين، إلى "الإفراج فورا" عن المعارض أليكسي نافالني الذي أوقف الأحد فور وصوله إلى موسكو آتيا من ألمانيا.وقال ماس، إن نافالني الذي خضع للعلاج بعد عملية تسميم مفترضة في أغسطس، و"أخذ قرار العودة إلى روسيا لأنه يعتبرها موطنه الشخصي والسياسي" وتوقيفه من جانب السلطات الروسية لدى وصوله "غير مفهوم على الإطلاق".