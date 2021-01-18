فيروس أشد فتكا من كورونا.. ما هو وباء «نيباه» المنتشر الجديد؟

معلومات عن الفيروس

أعراضه

- الدول التى ظهر بها

في الوقت الذي يخوض فيه العالم معاركه ضد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، يستعد العالم لانتشار وباء فيروسي جديد يسمي "نيباه" الذي بدأ في الظهور في قارة أسيا، التي أصبحت تعتبر بؤرة للكثير من الأمراض المعدية الناشئة المكتشفة حديثا.وأشارت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، إلى أن هذا الفيروس مصدر قلق كبير لأنه ليس له علاج، ومعدل الوفيات الناجم عن الإصابة به مرتفع إذ يترواح معدل وفيات فيروس نيباه بين 40 في المئة و75 في المئة، بحسب المكان الذي يتفشى فيه.وفي كل عام تستعرض منظمة الصحة العالمية قائمة بمسببات الأمراض التي قد تسبب طوارئ صحية عالمية لتحديد أي هذه الأنواع سيكون له الأولوية في البحث والتمويل.وتركز المنظمة على مسببات الأمراض التي تشكل تهديدا كبيرا لصحة البشر والتي قد تتحول إلى جوائح والتي لا يوجد لها لقاح بعد وقد وضعت فيروس نيباه ضمن مسببات الأمراض العشرة الأولى في هذه القائمة.فترة حضانة هذا الفيروس قد تصل إلى 45 يومًا، تتيح له الفرصة للانتشار، لأن المصاب لن تظهر عليه أي أعراض وقد يصيب عددًا كبيرًا من الحيوانات، وهذا يزيد احتمالات انتشاره بين البشر بسبب احتكاك الحيوانات والبشر وقد تنتقل العدوى إما عبر الملامسة المباشرة أو عبر تناول أطعمة ملوثة بالفيروس.عراض فيروس نيباه عبارة عن:- ضيق شديد في التنفس.- التهاب الحلق.- آلام في الجسم.- تعب عام.- التهاب في الأغشية المخيطة بالمخ مما يسبب نوبات التشنج ويسبب الموت.- التهاب في العضلات.- قيء.- إسهال.- صداع.- فقدان مؤقت للذاكرة.- سبب انتشار الفيروسخطورة هذا الفيروس أنه يبدأ ينتقل من الخفافيش إلى الماعز والأغنام والخنازير، والتي تعد من أخطر الحاملين لهذا الفيروس وعند تعامل الانسان المباشر معها ينتقل له بسهوله فهو أشد عدوى وأكثر فتكا من وباء فيروس كورونا المستجد.الفيروس ما زال منحصرًا في جنوب وشرق آسيا، والدولة الوحيدة خارج تلك الحدود وتم تسجيل حالات بها هي غانا في أفريقيا، ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات في الشرق الأوسط أو أوروبا، أما دولة بنجلاديش سجلت حوالي 315 حالة إصابة وتوفت جميع الحالات.