رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فيروس أشد فتكا من كورونا.. ما هو وباء «نيباه» المنتشر الجديد؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:42 ص
وباء نيباه
وباء نيباه
سلمى بدر
طباعة
في الوقت الذي يخوض فيه العالم معاركه ضد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، يستعد العالم لانتشار وباء فيروسي جديد يسمي "نيباه" الذي بدأ في الظهور في قارة أسيا، التي أصبحت تعتبر بؤرة للكثير من الأمراض المعدية الناشئة المكتشفة حديثا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، إلى أن هذا الفيروس مصدر قلق كبير لأنه ليس له علاج، ومعدل الوفيات الناجم عن الإصابة به مرتفع إذ يترواح معدل وفيات فيروس نيباه بين 40 في المئة و75 في المئة، بحسب المكان الذي يتفشى فيه.

وفي كل عام تستعرض منظمة الصحة العالمية قائمة بمسببات الأمراض التي قد تسبب طوارئ صحية عالمية لتحديد أي هذه الأنواع سيكون له الأولوية في البحث والتمويل.

وتركز المنظمة على مسببات الأمراض التي تشكل تهديدا كبيرا لصحة البشر والتي قد تتحول إلى جوائح والتي لا يوجد لها لقاح بعد وقد وضعت فيروس نيباه ضمن مسببات الأمراض العشرة الأولى في هذه القائمة.

معلومات عن الفيروس

فترة حضانة هذا الفيروس قد تصل إلى 45 يومًا، تتيح له الفرصة للانتشار، لأن المصاب لن تظهر عليه أي أعراض وقد يصيب عددًا كبيرًا من الحيوانات، وهذا يزيد احتمالات انتشاره بين البشر بسبب احتكاك الحيوانات والبشر وقد تنتقل العدوى إما عبر الملامسة المباشرة أو عبر تناول أطعمة ملوثة بالفيروس.

أعراضه

عراض فيروس نيباه عبارة عن:

- ضيق شديد في التنفس.

- التهاب الحلق.

- آلام في الجسم.

- تعب عام.

- التهاب في الأغشية المخيطة بالمخ مما يسبب نوبات التشنج ويسبب الموت.

- التهاب في العضلات.

- قيء.

- إسهال.

- صداع.

- فقدان مؤقت للذاكرة.

- سبب انتشار الفيروس

خطورة هذا الفيروس أنه يبدأ ينتقل من الخفافيش إلى الماعز والأغنام والخنازير، والتي تعد من أخطر الحاملين لهذا الفيروس وعند تعامل الانسان المباشر معها ينتقل له بسهوله فهو أشد عدوى وأكثر فتكا من وباء فيروس كورونا المستجد.

- الدول التى ظهر بها

الفيروس ما زال منحصرًا في جنوب وشرق آسيا، والدولة الوحيدة خارج تلك الحدود وتم تسجيل حالات بها هي غانا في أفريقيا، ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات في الشرق الأوسط أو أوروبا، أما دولة بنجلاديش سجلت حوالي 315 حالة إصابة وتوفت جميع الحالات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبومازن"

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

دراسة: الرضاعة الطبيعية تسهم فى تحسين مناعة الطفل

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 18-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية