حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 18 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الإثنين الموافق 18 يناير والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك.عاطفيًا: التنافس مع الشريك لا يفيد أحدًا منكما، وقد يؤدي إلى صدامات غير مبررة يمكن أن تدمر العلاقة.صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.