إنتر يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

حقق فريق إنتر ميلان فوزا مستحقا على ضيفه يوفنتوس، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو بمدينة ميلانو في منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وأحرز أرتورو فيدال هدف التقدم للنيراتزوري بالدقيقة 12، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني بالدقيقة 52.ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف مع المتصدر ميلان، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة بالمركز الخامس.