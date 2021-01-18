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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

إسبانيا تتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على بولندا 27ـ 26

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:16 ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور الرئيسي بمونديال اليد، بعد فوزه على منتخب بولندا بنتيجة 27ـ26، في المباراة التي جمعتهما بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال (مصر 2021).

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 14-11 وسط تفوق للفريق الإسباني ومحاولة بولندا إدراك التعادل، وواصل الماتدور الإسباني سيطرته في الشوط الثاني لينهي اللقاء بنتيجة 27-26.

وحصد منتخب إسبانيا نقطتين جديدتين في البطولة ليصبح رصيده 3 نقاط في صدراة المجموعة من تعادل مع البرازيل والفوز على بولندا، بينما تجمد رصيد بولندا عند نقطتين من الفوز على تونس والهزيمة من إسبانيا.

وحصد أركاديوس موريتو لاعب بولندا جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 5 أهداف في اللقاء، وهي المرة الثانية التي يحصد فيها الجائزة بعد أن حصل عليها في مباراة تونس الماضية.

وتُختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة المقامة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب تونس مع إسبانيا وبولندا مع البرازيل.

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