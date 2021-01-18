«التخطيط»: إنشاء محطة معالجة صرف بالبحيرة بتكلفة 70 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ مشروع لمد شبكة الصرف الصحى ومعالجة المياه بقرى محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع ينتهى تنفيذه منتصف العام الحالى 2021.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن إنشاء محطة معالجة بقرية المعركة تتكون من محطة رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد من أجل مد خدمة الصرف الصحى لقرية المعركة مركز بدر.وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام المالى 2019-2020 بلغت 35 مليون جنيه، أنفق منها 15 مليون جنيه، بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 43%.