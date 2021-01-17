محمود الخيامي: نصر محروس خيره على تامر حسني وشيرين

أعلن الملحن محمود الخيامي عن تعاونه مع المنتج نصر محروس في عمل جديد من إنتاجه في أغنية "يا سمرا" لمصطفى شوقي.وحول هذا التعاون، قال "الخيامي" عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات: "‏عمل محترم ليا أنا والجخ ورامي سمير إن شاء الله مع كبير صناعة الموسيقي في مصر والوطن العربي نصر محروس".واستكمل: "ناس كتير ‎نصر محروس كان ليه الفضل في وجودهم بعد الله على الساحة الفنية أبرزهم تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج وغيرهم إلى الأحدث نجم ملطشة القلوب مصطفى شوقي".ورد محروس على كلام الخيامي قائلا: "حبيبي يا محمود الفنان والملحن العبقري اتشرفت بالشغل معاك".