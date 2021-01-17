خوذة لأطباء الأسنان لحمايتهم من كورونا

طور عدد من الباحثين طريقة جديدة لحماية أطباء الأسنان من الإصابة بفيروس كورونا، فقد يُطلب من المرضى قريبًا ارتداء خوذات ذات وجه مفتوح تمتص أي قطرات محملة بفيروس كورونا المستجد.ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، فقد تم تطوير الخوذات الشفافة التي يمكن التخلص منها، بواسطة خبراء في جامعة كورنيل بنيويورك، بمضخة تخلق تدفقًا عكسيًا للهواء حول الرأس.ويضمن أن أي قطيرات يحتمل إصابتها بالعدوى تصبح محاصرة في تدفق الهواء الداخل عبر فتحة الفم - ولا يمكنها الهروب من الخوذة.ويمكن أيضًا استخدام هذا المفهوم من قبل أطباء الأذن والأنف والحنجرة المزعومين - الذين يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى رؤوس المرضى ورقابهم.يتعرض أخصائيو الرعاية الصحية لخطر الإصابة بعدوى COVID-19؛ لأنهم غالبًا ما يتعاملون مع المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.حذر الخبراء من أن هذه التدابير باهظة الثمن وغالبًا ما تكون غير فعالة للغاية ولا يمكن الوصول إليها - على عكس خوذة الأمان الجديدة.باستخدام محاكاة ديناميكيات السوائل المعتمدة على الكمبيوتر، حدد الباحثون أن الخوذة ستكون قادرة على حمل 99.6 في المائة من القطرات المنبعثة عندما يسعل مرتدوها في غضون عُشر من الثانية.قال مؤلف الورقة والمهندس مهدي إسماعيل، لوضع هذا في السياق، إذا استخدمنا نفس مضخة الهواء لإنشاء غرفة عزل ضغط سلبي، فسوف يستغرق الأمر حوالي 45 دقيقة لإزالة 99٪ من الملوثات المحمولة جوًا من الغرفة.يتميز التصميم بقشرة شفافة سميكة مقاس 0.04 بوصة 1 ملم، تحيط بالرأس والرقبة بالكامل - باستثناء منفذ التفريغ والفتحة التي تتيح الوصول إلى الفم.تعمل الفوهة المرفقة بمنفذ الوصول إلى الفم على إطالة المسافة التي يجب أن تنتقل بها القطرات عكس التدفق - وبالتالي تقليل فرصتها في الهروب من الخوذة عبر الفتحة.قال الباحثون إن تكلفة كل خوذة يمكن أن تكون رخيصة مثل دولارين "حوالي 1.50 جنيه إسترليني" إذا كانت مصنوعة من مادة يمكن التخلص منها.