رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خوذة لأطباء الأسنان لحمايتهم من كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:28 م
خوذة لأطباء الأسنان
خوذة لأطباء الأسنان
إسلام جمال
طباعة
طور عدد من الباحثين طريقة جديدة لحماية أطباء الأسنان من الإصابة بفيروس كورونا، فقد يُطلب من المرضى قريبًا ارتداء خوذات ذات وجه مفتوح تمتص أي قطرات محملة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، فقد تم تطوير الخوذات الشفافة التي يمكن التخلص منها، بواسطة خبراء في جامعة كورنيل بنيويورك، بمضخة تخلق تدفقًا عكسيًا للهواء حول الرأس.

ويضمن أن أي قطيرات يحتمل إصابتها بالعدوى تصبح محاصرة في تدفق الهواء الداخل عبر فتحة الفم - ولا يمكنها الهروب من الخوذة.

ويمكن أيضًا استخدام هذا المفهوم من قبل أطباء الأذن والأنف والحنجرة المزعومين - الذين يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى رؤوس المرضى ورقابهم.

يتعرض أخصائيو الرعاية الصحية لخطر الإصابة بعدوى COVID-19؛ لأنهم غالبًا ما يتعاملون مع المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.

حذر الخبراء من أن هذه التدابير باهظة الثمن وغالبًا ما تكون غير فعالة للغاية ولا يمكن الوصول إليها - على عكس خوذة الأمان الجديدة.

باستخدام محاكاة ديناميكيات السوائل المعتمدة على الكمبيوتر، حدد الباحثون أن الخوذة ستكون قادرة على حمل 99.6 في المائة من القطرات المنبعثة عندما يسعل مرتدوها في غضون عُشر من الثانية.

قال مؤلف الورقة والمهندس مهدي إسماعيل، لوضع هذا في السياق، إذا استخدمنا نفس مضخة الهواء لإنشاء غرفة عزل ضغط سلبي، فسوف يستغرق الأمر حوالي 45 دقيقة لإزالة 99٪ من الملوثات المحمولة جوًا من الغرفة.

يتميز التصميم بقشرة شفافة سميكة مقاس 0.04 بوصة 1 ملم، تحيط بالرأس والرقبة بالكامل - باستثناء منفذ التفريغ والفتحة التي تتيح الوصول إلى الفم.

تعمل الفوهة المرفقة بمنفذ الوصول إلى الفم على إطالة المسافة التي يجب أن تنتقل بها القطرات عكس التدفق - وبالتالي تقليل فرصتها في الهروب من الخوذة عبر الفتحة.

قال الباحثون إن تكلفة كل خوذة يمكن أن تكون رخيصة مثل دولارين "حوالي 1.50 جنيه إسترليني" إذا كانت مصنوعة من مادة يمكن التخلص منها.
خوذة لأطباء الأسنان لحمايتهم من كورونا
خوذة لأطباء الأسنان لحمايتهم من كورونا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

كتاب ونقاد.. جود ريدز مؤشر زائف لتقييم الكتب

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

من الأرشيف.. يحيى حقي: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية كنجيب محفوظ

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة