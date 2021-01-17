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تقارير ومتابعات

شروط مسابقة البنك الزراعي المصري 2021

الأحد 17/يناير/2021 - 10:30 م
البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن شروط مسابقة البنك الزراعى المصرى 2021، بعد أن أعلن البنك عن مسابقة تعيينات لحديثى التخرج لعام ٢٠٢١ حتى سن ٢٨ عام، لعدد من الوظائف بالقطاعات المختلفة بالبنك، لخريجى الجامعات والأكاديميات المصرية والدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، طبقًا لخطة احتياجات البنك، وايضا التخصصات المعلنة، وتبدأ مدة التقديم فى مسابقة التعيينات ١٧ يناير ٢٠٢١، وتنتهى فى يوم ٢٦ يناير ٢٠٢١.

شروط مسابقة البنك الزراعى المصرى 2021


البنك الزراعى المصرى، أكد انه يحتاج إلى كوادر شابة مؤهلة، ومدربة للنهوض بمشروعات البنك المستقبلية، وتنشر 《الدستور》الرابط الإلكتروني المختص بالبنك الزراعى، والذى من طريقة يمكن التقدم للوظائف المعلنه وهو http:abe.ebi.gov.eg?fbclid=IwAR2dVfTJqzxbNjn3xjZHsYOhKQDVPVg7mMhjXcxx6dyXLLHECr0BAu7qKvU.

ونستعرض لكم من خلال التقرير التالى كافة الشروط المطلوبة لمسابقة البنك الزراعى المصرى ٢٠٢١:

- يشترط بأن يكون المتقدم للوظيقة مصرى الجنسية.

- يشترط بأن يكون عنوان المتقدم للوظيفة، من نفس المحافظات التى بها احتياجات، ويكون نفس العنوان الموجود فى بطاقة الرقم القومى.

- يجب بأن تكون بطاقة الرقم القومى سارية، عند التقدم للوظيفة.

- إلا يزيد سن المتقدم للوظيقة فى البنك عن ٢٨ عاما.

- الخدمة العسكرية للذكور يجب أن تكون قدوة حسنة، أو يكون حاصل على شهادة الأعفاء النهائى، أو شهادة تأجيل والمؤقت منها.

- يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية الدولية أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات طبقًا والمؤهلات المطلوبة.

- يشترط بأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي بدرجة جيد على الأقل من خريجي دفعات أعوام من سنة 2017 حتى سنة 2020، ويحق للبنك الاكتفاء بإجراء الاختبار لأصحاب التقديرات الأعلى.

المحافظات والمؤهلات المطلوبة لمسابقة البنك الزراعى


- الحاصلين على بكالوريوس تجارة، وبكالوريوس إدارة أعمال عليهم التقدم من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

- التخصصات المطلوبة للمتقدمين من محافظة القاهرة، وهى هندسة اتصالات، وعلوم حاسب آلي، وهندسة حاسب ألي، وليسانس الحقوق "القسم الإنجليزي".

- ملاحظة هامة بأن يجب على المتقدم لشغل الوظيفة ألا يكون أقاربه بالبنك حتى الدرجة الرابعة بمعنى الأب -الجدة -الأعمام -أبناء العم- الأم -الأخ -العمات -أبناء العمة- الأبناء -الأخت -الأخوال -أبناء الأخوال- الجد -ابن الأبن -الخالات -أبناء الخالات- أبناء الأخ -أبناء الأخت.

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