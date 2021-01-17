تعرف على ألوان موضة صيف 2021

تحرص العديد من الفتيات على معرفة الألوان الخاصة بصيف 2012 قبل البدء فيع كنوع من سباق الموضة المعروف، ولتحديد الأزياء الخاصة بها، لذا في هذه السطور نوضح ألوان الموضة لهذا العام.وقالت بسنت الزوهري الاستايلست، إن ألوان موضة صيف 2012 هي اختيار الفساتين الملونة بألوان فاتحة حتى يتم الظهور بمظهر صيفي مريح بالنسبة للفتاة بالإضافة إلى الجيب الواسعة والتوب الملون بأفكار مختلفة.وأضافت الزوهري أن الفتاة المحجبة يمكنها الاعتماد على أسس بسيطة عند اختيارها لما ترتديه من ألوان واستايلات مختلفة، بالإضافة إلى عدم زيادة الألوان في الملابس إلى 3 ألوان، واختيارها من النوعية القطنية أو الكتان، بالإضافة إلى إختيار الحذاء والحقيبة والطرحة بألوان مناسبة وليس شرط أن تكون الحقيبة نفس ذات اللون.وتابعت لـ«الدستور» أن الألوان الخاصة بالموضة الأزرق والأبيض والزهري بالإضافة إلى القطع المليئة بالزهور بالتنسيق معها الاكسسوارات البسيطة ويمكن الاكتفاء بالساعة أو الخاتم.