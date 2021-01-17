«المستثمرين» يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل صحيح

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن قانون تفضيل المنتج المحلى على المنتجات المستوردة لم يفعل بشكل كامل وصحيح حتى الآن.وأضاف الشندويلي في تصريحات لـ«الدستور»، أن تعميق الصناعة المحلية تساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتنمية الصناعة المحلية، فضلًا عن زيادة نسبة التصدير وقدرة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى على الأجنبي، سيساعد في تشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى تدشين مصانع جديدة، وخفض تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، مطالبًا بضرورة تفعيل القانون بشكل صحيح.