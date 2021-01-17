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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع في قتل بائع بمدينة بدر للمحاكمة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:41 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أحالت نيابة الشروق وبدر المتهمين بالشروع في قتل بائع عقب مشاجرة نشبت بينهما لأولوية الوقوف بأحد الأسواق بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

أحداث الواقعة كشفها بلاغا ورد للمقدم محمد عبدالمنعم، رئيس مباحث قسم شرطة بدر بلاغًا من سيدة تدعى "دعاء" يفيد قيام "عنتر.ر" وشقيقه "أحمد.ر" بائعي فاكهة ومقيمين بالجيزة، بالتعدي على نجل شقيقتها بالضرب بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية الوقوف بأحد الأسواق بنطاق القسم، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة بالصدر نقل على أثرها لمستشفى بدر الجامعي.

خلال دقائق انتقلت قوة أمنية على لمحل الواقعة، وتم التأكد من صحة البلاغ، وبسؤال شهود العيان تبين وقوع مشاجرة بين 2 من بائعي الفاكهة والمجني عليه بائع خضار داخل السوق بسبب مكان وقوفه وبيعه الخضروات، وبتطور المشاجرة قام أحدهم بطعنه في الصدر باستخدام آلة حادة وتم نقل المجني عليه للمستشفى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين خلال أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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