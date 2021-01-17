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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:07 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن قارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي" سيجعلنا في أمن صحي".

وأوضح العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول،ومن خلال تطبيق صحتي، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

ونوه العبد العالي بأن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار، مضيفًا أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19- ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة.

وأوضح، أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

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