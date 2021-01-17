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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض جوازات سفر للقاح كورونا

المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض «جواز سفر لقاح»

الأحد 17/يناير/2021 - 08:09 م
شارل ميشيل،
شارل ميشيل،
وكالات
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم، إنه على الرغم من إمكانية إدخال نظام خاص بإجازة مرور تثبت تلقى لقاح «كوفيد- 19» أو ما يعرف باسم «جواز سفر لقاح»، إلا أن هذه ليست اللحظة المناسبة للقيام بذلك حتى الآن.

وقال ميشيل في مقابلة مع برنامج «بويتنهوف» الإخباري، إن النقاش كان وثيق الصلة بالموضوع، ومع ذلك قال إن القرار يبقى بيد زعماء الاتحاد الأوروبي.

وطالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في رسالة إلى المفوضية الأوروبية نُشرت في وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء بتقديم جواز سفر يوضح تلقي التلقيح المضاد لكورونا.

لكن ميشيل قال إنه على الرغم من الاتفاق على تقديم مثل هذه الشهادة من حيث المبدأ، فإن اللحظة المناسبة لم تأت بعد.

وقال لبويتنهوف: «من الواضح في نظري أن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ على ضرورة تلقيح المزيد من الناس أولا».

وتابع أنه إذا تم إدخال النظام في وقت مبكر للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط هائل في أوروبا وفي الخارج.

وردا على سؤال عما إذا كان السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون ممكنا في المستقبل للأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح كورونا، قال ميشيل إنه لم يستبعد أي شيء.

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