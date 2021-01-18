رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:23 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يقدم موقع "الدستور"  سعر اليورو اليوم اليوم في مصر الإثنين 18-1-2021، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث شهدت شعر اليورو اليوم انخفاضًا ملحوظًا في العديد من البنوك، إذ بلغ اليورو في بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.86.

ونستعرض لكم فب هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم اليوم في مصر 

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك العقاري المصري العربي ليسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.8.

سعر اليورو فى البنوك اليوم 

وفي بنك الكويت والوطني انخفض بلغ سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.87، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.83، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.85، وفي المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.85، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 18.95.

أما في بنك الاستثمار العربي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.95.

وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.91.

وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97.

وفي بنك عدوة فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96.

وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97.

أما في بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40.

قد يهمك أيضا:

اليورو والاسترليني يواجهان ضغوطا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بطاريق تتبادل المعلومات فى جزر فوكلاند (فيديو)

شاهد.. اللقطة التى أدت لطرد ميسى فى نهائى السوبر الإسبانى (فيديو)

أتلتيك بلباو يتوج بلقب السوبر الإسبانى بفوزه على برشلونة 3-2

كورونا يكتب الفصل الأخير فى حياة نجم موسيقى مدان بالقتل العمد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية