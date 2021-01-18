سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 18-1-2021

سعر اليورو اليوم اليوم في مصر تراجع سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك العقاري المصري العربي ليسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.8.

سعر اليورو فى البنوك اليوم وفي بنك الكويت والوطني انخفض بلغ سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.87، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.83، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.85، وفي المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.85، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 18.95.



أما في بنك الاستثمار العربي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.95.





وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.91.





وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97.





وفي بنك عدوة فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96.





وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97.





أما في بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40.





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يقدم موقع "الدستور"الإثنين 18-1-2021، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث شهدت شعر اليورو اليوم انخفاضًا ملحوظًا في العديد من البنوك، إذ بلغ اليورو في بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.86.ونستعرض لكم فب هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.