سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 18-1-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم





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وارتفع الدينار في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.73، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.73، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.69، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أبوظبي الإسلامي للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.وتراجع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.32، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.81، وفي البنك الأهلي الكويتي انخفض الدينار ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.95، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.45، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.52.أما في بنك عودة فاستقر سعر الدينار أمام نظيره المصري اليوم ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.67، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.53، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 47.30، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75.وعلى صعيد البورصة الكويتيةفشهدت مؤشرات البورصة لدى الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، استقرارً نسبيًا، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5654.34 نقطة، وهبط هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% رابحًا 18.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4637.59 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.66% رابحًا 31.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.94 نقطة.