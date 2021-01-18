رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 18-1-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:41 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 51.88.

ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وارتفع الدينار في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.73، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.73، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.69، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أبوظبي الإسلامي للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.32، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.81، وفي البنك الأهلي الكويتي انخفض الدينار ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.95، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.45، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.52.

سعر الدينار الكويتي اليوم 

أما في بنك عودة فاستقر سعر الدينار أمام نظيره المصري اليوم ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.67، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.53، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 47.30، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75.

وعلى صعيد البورصة الكويتية
فشهدت مؤشرات البورصة لدى الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، استقرارً نسبيًا، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5654.34 نقطة، وهبط هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% رابحًا 18.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4637.59 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.66% رابحًا 31.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.94 نقطة.

قد يهمك أيضا:

انخفاض أم ارتفاع.. سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك المصرية

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شاهد.. اللقطة التى أدت لطرد ميسى فى نهائى السوبر الإسبانى (فيديو)

أتلتيك بلباو يتوج بلقب السوبر الإسبانى بفوزه على برشلونة 3-2

كورونا يكتب الفصل الأخير فى حياة نجم موسيقى مدان بالقتل العمد

إنتر يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية