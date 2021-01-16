رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 16-1-2021 فى البنوك المصرية

السبت 16/يناير/2021 - 06:43 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-1-2021 أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر للشراء 51.48 جنيه وللبيع 51.88، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-1-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.45، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع48.59، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع48.39.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان للشراء 51.63 جنيه وللبيع48.28، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 51.49، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.75.

سعر الدينار الكويتي اليوم 

كما شهد العديد من البنوك اليوم استقرارًا في سعر الدينار أمام نظيره المصري، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد للشراء 51.91 جنيه وللبيع 47.30، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.65، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.66، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-1-2021 في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الدينار في المصرف العربي الدولي للشراء 51.83 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.76، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك الاهلي المتحد سجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 47.73، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64.

سعر برميل النفط الكويتي

شهد سعر برميل النفط الكويتي انخفاضًا 73 سنتًا ليبلغ 55.92 دولار في آخر تداولات أمس الجمعة مقابل 56.65 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا لتبلغ عند التسوية 56.42 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا ليبلغ 53.57 دولار.

اقرأ أيضًا:

وزيرة الصحة تكشف موعد توفير لقاح كورونا 
حالة الطقس المتوقعة.. سقوط أمطار على 7 محافظات

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قنوات النهار الجديد 2021

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-1-2021

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية