سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 16-1-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-1-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.45، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع48.59، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع48.39.





كما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان للشراء 51.63 جنيه وللبيع48.28، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 51.49، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.75.

سعر الدينار الكويتي اليوم

كما شهد العديد من البنوك اليوم استقرارًا في سعر الدينار أمام نظيره المصري، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد للشراء 51.91 جنيه وللبيع 47.30، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.65، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.66، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-1-2021 في البنوك المصرية



سعر برميل النفط الكويتي شهد سعر برميل النفط الكويتي انخفاضًا 73 سنتًا ليبلغ 55.92 دولار في آخر تداولات أمس الجمعة مقابل 56.65 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا لتبلغ عند التسوية 56.42 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا ليبلغ 53.57 دولار. كما بلغ سعر الدينار في المصرف العربي الدولي للشراء 51.83 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.76، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك الاهلي المتحد سجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 47.73، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64.شهد سعر برميل النفط الكويتي انخفاضًا 73 سنتًا ليبلغ 55.92 دولار في آخر تداولات أمس الجمعة مقابل 56.65 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا لتبلغ عند التسوية 56.42 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا ليبلغ 53.57 دولار.





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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-1-2021 أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر للشراء 51.48 جنيه وللبيع 51.88، وفقًا للبنك المركزي المصري.