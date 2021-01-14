أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الجمعة معتدلا على القاهرة والوجه البحري مائلا للبرودة على السواحل الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدلا على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري باردا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيدوتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية) على فترات متقطعة، متوسطة -40% تقريبا- على مناطق من (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم).بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.27 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 19 11الإسكندرية 20 12وادى النطرون 19 12طنطا 19 11شبين الكوم 19 11دمنهور 19 11بلطيم 19 12مطروح 18 12السلوم 17 11سيوة 18 11بورسعيد 19 13دمياط 18 12الزقازيق 18 11المنصورة 19 11الإسماعيلية 20 13السويس 20 13العريش 18 11رفح 17 11رأس سدر 17 13نخل 16 07نويبع 19 18طابا 20 17كاترين 18 05الطور 20 12شرم الشيخ 24 16الغردقة 25 16مرسى علم 24 16الفيوم 19 11بنى سويف 19 10المنيا 19 09أسيوط 19 09سوهاج 20 10قنا 21 10الأقصر 21 10أسوان 23 11إدفو 22 11أبوسمبل 22 11الوادى الجديد 23 12شلاتين 24 15أبو رماد 25 15حلايب 24 15رأس حدربة 23 15