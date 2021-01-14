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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 14/يناير/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الجمعة معتدلا على القاهرة والوجه البحري مائلا للبرودة على السواحل الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدلا على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري باردا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد

وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية) على فترات متقطعة، متوسطة -40% تقريبا- على مناطق من (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم).

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.27 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 20 12
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 19 11
بلطيم 19 12
مطروح 18 12
السلوم 17 11
سيوة 18 11
بورسعيد 19 13
دمياط 18 12
الزقازيق 18 11
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 13
السويس 20 13
العريش 18 11
رفح 17 11
رأس سدر 17 13
نخل 16 07
نويبع 19 18
طابا 20 17
كاترين 18 05
الطور 20 12
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 25 16
مرسى علم 24 16
الفيوم 19 11
بنى سويف 19 10
المنيا 19 09
أسيوط 19 09
سوهاج 20 10
قنا 21 10
الأقصر 21 10
أسوان 23 11
إدفو 22 11
أبوسمبل 22 11
الوادى الجديد 23 12
شلاتين 24 15
أبو رماد 25 15
حلايب 24 15
رأس حدربة 23 15

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