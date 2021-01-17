أحمد مجدي ونبيل عيسى يشاركان في «قصر النيل» بموسم رمضان

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل "قصر النيل"، عن تفاصيل العمل الذي سوف يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021؛ وذلك بعد أن اكتمل صناع العمل بالكامل، مع المخرج خالد مرعي، وقد اتفقوا على الفترة الزمنية التي سيتم بدء التصوير فيها.وكشفت مصادر لـ"الدستور" اليوم الأحد، أن الفنان أحمد مجدي والفنان نبيل عيسى أحد الأبطال الجدد الذين تعاقدوا مؤخرًا على المشاركة في بطولة المسلسل، إلى جانب عدد كبير من صناع المسلسل من النجوم.والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إنتاج محمد مشيش، وإخراج خالد مرعي، ويشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله وصبري فواز وآخرين.