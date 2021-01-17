توقيف عدد من حلفاء المعارض نافالني في مطار موسكو

أوقفت الشرطة في مطار موسكو، اليوم الأحد، عددا من حلفاء المعارض الروسي اليكسي نافالني المرتقب وصوله الى روسيا آتيا من ألمانيا، بعدما توجهوا إلى المطار لاستقباله، وفق ما أفاد قريب من نافالني.وكتب إيفان جدانوف على "تويتر": "تم توقيف كل من ليوبوف سوبول ورسلان شافيدينوف والمحامي اليكسي مولوكويدوف ومساعد نافالني إيليا باخوموف ومديرة حملته أناستازيا كاديتوفا وقسطنطين كوتوف".