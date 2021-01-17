«قوى البرلمان» تهنئ حنفي جبالي: قامة قضائية كبيرة

وجه عادل عياد رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة للمستشار حنفي جبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021 بأغلبية أصوات الأعضاء، مؤكدًا أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطني كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية في عهد جماعة الاخوان الإرهابية.كما قدم «عياد» في بيان له، التحية والتقدير لكل من الوكيلين وكافة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مقدمًا التهنئة لهم على فوزهم بالمناصب القيادية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، متمنيًا لهم النجاح الباهر خلال الفترة المقبلة في إصدار التشريعيات القانونية، التي تؤكد على استكمال كافة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع.وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الملفات والقوانين الماكثة داخل أدراج اللجنة خلال برلمان 2015، ولابد من إنجاز مناقشتها وتحويلها إلى الجلسة العامة لإصدارها في أسرع وقت ممكن.