صدور «القطارات فائقة السرعة» لـ لين شياو ياون عن دار صفصافة

صدر حديثا "القطارات فائقة السرعة"، للكاتبة الصينية لين شياو يان، وترجمة محمد عبد الحميد حسين، ومراجعة دكتور حسانين فهمي عن سلسلة "قراءات صينية" التي تصدر عن دار صفصافة للنشر بإشراف دكتور حسانين فهمي حسين أستاذ اللغة الصينية المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس.يتناول الكتاب الدور الذي تلعبه السكك الحديدية الفائقة السرعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية عبر 3 مستويات، يتمثل المستوى الأول في المزايا الاقتصادية والتقنية وترقية هياكل النقل، ويتمثل المستوى الثاني في التنمية الاقتصادية الإقليمية؛ أما المستوى الثالث فيتمثل في التقدم الاجتماعي الإقليمي، ويستهدف هذا المحتوى تحليل المنافع الخارجية الهائلة الناتجة عن بناء وتشغيل السكك الحديدية الفائقة السرعة.يشير الكتاب إلى أن الاستثمار في السكك الحديدية فائقة السرعة إنما هو تعزيز مباشر للنمو الاقتصادي، كما أن ضخ القوى العاملة، رأس المال، الموارد والخدمات الوسيطة وغيرها، من شأنه دائمًا أن يحفز الاقتصاد الإقليمي والمحلي.ومن ناحية أخرى،وبرغم أن الأنشطة السابقة لها دلالات سياسية هامة (يمكن أن تأتي مثلًا كجزء من خطط تحفيز الاقتصاد)، إلا أنها تكون دائمًا قصيرة المدى، بحيث تشغل جزءًا صغيرًا للغاية في الدورة الكلية للمشروع ومزاياه. وبالأخذ في الاعتبار مثال قيادة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين للنمو الاقتصادي يمكن أن نستدل على أن المزايا المترتبة على السكك الحديدية فائقة السرعة لا تقف عند حد مضاعفة الاستثمار. إن السكك الحديدية فائقة السرعة تفتح المجال لموارد النقل والمواصلات لكي تحقق الاندماج والتكامل الفعال، وتطلق العنان كذلك لقدرات السكك الحديدية الموجودة، وتجد حلولًا للتناقض المزمن بين قدرات النقل وبين حجمه، كما تزيد من سرعة تدفق عوامل الإنتاج مثل العمالة والبضائع ورأس المال والمعلومات. إن المدن التي تمر بها السكك الحديدية فائقة السرعة تكون محل تفضيل المستثمرين الأجانب والصينيين، ويأتون إليها للإشراف على المشروعات والاستثمارات وإقامة المصانع، إن قيم التطوير والتنمية في بعض المدن التي عانت من "نفاذ الموارد" حدث لها إعادة تقييم، ومن ثم نشطت ثانية حيوية التنمية والتطوير فيها.يؤكد الكتاب على أن التأثير الهائل لمشروعات السكك الحديدية الفائقة السرعة، لايتوقف على تطوير منظومة النقل والمواصلات فحسب، بل إن تأثيرها يمتد كذلك إلى نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى القومي الشامل، فتطور السكك الحديدية الفائقة السرعة لا يتوقف عند كونه ظاهرة إقليمية اقتصادية، بل إن له دلالة واسعة تجاه عدد من الجوانب ومنها تغير الهياكل الحضرية والريفية، التمدن، التقدم الإقليمي الاجتماعي، توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة.كما أن تطوير السكك الحديدية الفائقة السرعة ذو أهمية قصوى لكافة الدول سواء كانت في مرحلة الانطلاق الاقتصادي أو كانت تتمتع باقتصادات قوية مستقرةأما الجانب الجدير بالاعتبار فهو أن السكك الحديدية الفائقة تضع حلولًا ناجزة لمشكلة البيئة، فعندما تتحول مشكلة البيئة إلى عائق أمام التنمية المستدامة، فإن السكك الحديدية الفائقة السرعة تقدم حلًا ناجعًا لاستمرار التنمية مع إمكانية توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات وبناء المدن الخضراء الصديقة للبيئة.جدير بالذكر أن "لين شياو يان" تعمل حاليا أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين للمواصلات، مدير مركز دراسات تطوير النقل ببكين.. حازت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى للعلوم والتكنولوجيا من الجمعية الصينية للسكك الحديدية 2008.