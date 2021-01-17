البحوث الإسلامية يؤكد دور الأزهر في التوعية ونشر الوسطية

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى أن المجمع حريص على التعاون المشترك والتبادل العلمي مع الجميع.جاء ذلك خلال اجتماع عقده عياد، اليوم الأحد، مع ممثل سفارة كازاخستان بمصر "ميرمان دادانباي" مستشار السفير، لبحث ترتيبات المؤتمر الدولي المقرر عقده يومي 15 و16 فبراير القادم بعنوان"إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية"، بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.وبحث عياد التعاون المشترك بين مجمع البحوث وسفارة جمهورية كازخستان في تنفيذ فعاليات المؤتمر ومشاركات الباحثين من مختلف دول العالم في محاور المؤتمر، والذي يمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين الأزهر الشريف وجمهورية كازخستان.وأضاف عيّاد أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا وأنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.من جانبه أعرب مستشار السفير عن سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.