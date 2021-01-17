تباين أداء مؤشرات البورصة بالختام.. وتربح 3.5 مليار جنيه

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى نهاية تعاملات اليوم الأحد أولى تداولات الأسبوع، بدعم من عودة تصارع القوى البيعية والشرائية بين المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة وبعضا من المتعاملين الافراد.و تراجع المؤشر الرئيسي بنحو طفيف، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا،وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.342 مليار جنيه.و انخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13929 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4419 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3274 نقطة.