طهران تستعيد رفات 55 مواطنًا قتلوا بالحرب الإيرانية العراقية

أعلنت وسائل اعلام تركية، اليوم الأحد، عن وصول رفات 55 إيرانيا، قتلوا في الحرب الإيرانية العراقية بين العامين 1980-1988، إلى البلاد اليوم، عبر حدود شلمجة الدولية مع العراق.ووفقًا لوكالة فارس الايرانية، أن قائد لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة خلال مراسم استقبال رفات الإيرانيين المجهولين إن "هؤلاء الشهداء كانوا قد استشهدوا خلال عمليات "كربلاء 5" و"الفجر" التمهيدية و"خيبر" وهجمات العدو خلال الأعوام 1986 و1988".ولفتت وكالة "فارس" إلى أنه سيتم نقل رفات الإيرانيين اليوم إلى منطقة "معراج الشهداء" في أهواز ومن ثم ستنقل إلى العاصمة طهران، من أجل إجراء الفحوصات لتحديد هوياتها.