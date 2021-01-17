أمريكا تخشى «السيناريو الأسود».. و10 إجراءات استباقية لتأمين «يوم بايدن»

خوفًا من تكرار السيناريو الأسود الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام الكونجرس مرة أخرى من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، كثفت الولايات الأمريكية الرئيسية والعاصمة واشنطن، الإجراءات الأمنية ورفعت مستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار ترامب، والتي جاءت على النحو التالي:1- نشرت قوات الحرس الوطني قواتها في واشنطن لمنع أي محاولات للإخلال بالأمن، على غرار ما وقع قبل نحو 10 أيام عندما اقتحم المتظاهرون مقر الكونجرس.2- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، من وقوع مظاهرات مسلحة من جانب أنصار ترامب في جميع الولايات الخمسين.3- دفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بـ25 ألف جندي من أفراد الحرس الوطني لتأمين مراسم التنصيب في زيادة عن 21 ألف جندي تم تفويضهم.4- ذكر البنتاجون في بيان أنه سيكون في كل ولاية وإقليم ومقاطعة كولومبيا أفراد من الحرس الوطني.5- من بين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيجان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن.6- أغلقت تكساس مبنى كونجرس الولاية منذ أمس السبت حتى يوم التنصيب.7- تم إغلاق المعالم الشهيرة في العاصمة، بالإضافة إلى منطقة ناشيونال مول، حتى 21 يناير، وفقا لما أعلنته هيئة المتنزهات الوطنية.8- سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة في البلاد.9- تولت الخدمة السرية، التي تقود الجهود الأمنية الشاملة التي تعمل بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والبنتاجون، الأربعاء الماضي، رسميا مسئولية الأمن لتنصيب بايدن، وصدرت تعليمات ببدء الاستعدادات للمراسم قبل الموعد المحدد.10- يستخدم تطبيق القانون قدرا هائلا من المراقبة، بما في ذلك مراقبة الهواتف والاتصالات الأخرى، في جهد شامل لتعقب الأفراد لضمان عدم سفرهم إلى واشنطن، وفقًا لمسئولي إنفاذ القانون.