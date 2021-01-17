رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تخشى «السيناريو الأسود».. و10 إجراءات استباقية لتأمين «يوم بايدن»

الأحد 17/يناير/2021 - 03:49 م
بايدن
بايدن
مروة عنبر
طباعة
خوفًا من تكرار السيناريو الأسود الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام الكونجرس مرة أخرى من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، كثفت الولايات الأمريكية الرئيسية والعاصمة واشنطن، الإجراءات الأمنية ورفعت مستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار ترامب، والتي جاءت على النحو التالي:

1- نشرت قوات الحرس الوطني قواتها في واشنطن لمنع أي محاولات للإخلال بالأمن، على غرار ما وقع قبل نحو 10 أيام عندما اقتحم المتظاهرون مقر الكونجرس.

2- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، من وقوع مظاهرات مسلحة من جانب أنصار ترامب في جميع الولايات الخمسين.

3- دفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بـ25 ألف جندي من أفراد الحرس الوطني لتأمين مراسم التنصيب في زيادة عن 21 ألف جندي تم تفويضهم.

4- ذكر البنتاجون في بيان أنه سيكون في كل ولاية وإقليم ومقاطعة كولومبيا أفراد من الحرس الوطني.

5- من بين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيجان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن.

6- أغلقت تكساس مبنى كونجرس الولاية منذ أمس السبت حتى يوم التنصيب.

7- تم إغلاق المعالم الشهيرة في العاصمة، بالإضافة إلى منطقة ناشيونال مول، حتى 21 يناير، وفقا لما أعلنته هيئة المتنزهات الوطنية.

8- سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة في البلاد.

9- تولت الخدمة السرية، التي تقود الجهود الأمنية الشاملة التي تعمل بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والبنتاجون، الأربعاء الماضي، رسميا مسئولية الأمن لتنصيب بايدن، وصدرت تعليمات ببدء الاستعدادات للمراسم قبل الموعد المحدد.

10- يستخدم تطبيق القانون قدرا هائلا من المراقبة، بما في ذلك مراقبة الهواتف والاتصالات الأخرى، في جهد شامل لتعقب الأفراد لضمان عدم سفرهم إلى واشنطن، وفقًا لمسئولي إنفاذ القانون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»

«الثقافي الفرنسي» يطلق النسخة 4 لجائزة المساواة بين المرأة والرجل

«كائنٌ أزرق، أو... ربما» جديد الكاتب الإماراتي سلطان العميمي