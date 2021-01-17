خسائر بشرية بحادث غرق سفينة شحن روسية في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بوقوع خسائر بشرية جراء حادث غرق سفينة شحن روسية قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، اليوم الأحد.وأكد حاكم الولاية، سنان جونر، للصحفيين أن طاقة السفينة التي غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو مؤلف من 13 بحارا يحمل جميعهم الجنسية الروسية، وحتى الآن تم إنقاذ خمسة منهم وانتشال جثتي اثنين آخرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جونر عن إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة العالق على متن ثلاثة قوارب نجاة، مشيرا إلى أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.