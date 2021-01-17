محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وكيل وزارة التموين بأسيوط وبعض العاملين بالمديرية تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل ودورهم البارز والملموس في كشف عدد من القضايا وبذل أقصى الطاقات خلال الفترة الأخيرة في ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية ومراقبة المنشآت التجارية لمنع الاحتكار والغش التجاري والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.وشمل التكريم محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وكل من ممدوح أحمد حماد، مساعد مدير المديرية، وأحمد سيد ومحمد خلف، مفتشين رقابة تموينية بالمديرية، وتم منحهم شهادات تقدير نظرًا لمجهوداتهم في مجال الرقابة والتفتيش على الأسواق لتقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين وتفانيهم في أداء واجبهم بجد وكفاءة ومشاركتهم في حملات تموينية وتفتيشية بصورة يومية مكثفة في كافة أرجاء المحافظة لضبط الأسواق والسيطرة عليها وتمكنهم من ضبط العديد من القضايا خلال الفترة السابقة.وأشاد المحافظ بالجهود الدؤوبة والمتواصلة لوكيل وزارة التموين وفريق العمل معه من مفتشي التموين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن ضبط الأسواق بجميع أنحاء المحافظة وتحقيق الرقابة التموينية وتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين، فضلًا عن توفير رغيف خبر بجودة عالية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لما بذلوه من جهد في سبيل إنجاز الأعمال الرقابية وكشف وضبط الكثير من قضايا التهريب مؤكدًا على تكريم وتحفيز المتميزين في أداء عملهم لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتميز في أداء الأعمال بما يعود بالنفع علي المواطنين وبالتالي على المحافظة والدولة.من جهته، قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن المديرية وجميع العاملين بها يعملون كفريق عمل واحد للمتابعة والرقابة على المخابز والمحلات والأسواق لمحاربة جشع بعض التجار ومنع استغلال المواطنين واستطعنا ضبط العديد من المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحوها مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لهم وتشجيعهم على الأداء المتميز والتفاني في العمل والنهوض بالقطاع التمويني بالمحافظة.