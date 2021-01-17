«الوطنية للتدريب» توفر منح ماجستير في جامعات أمريكية لخريجيها

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس السبت 16 يناير، جلسة معلوماتية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكافة خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب للتعريف ببرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"، في سبيل الارتقاء بالمهارات المهنية والقدرات البحثية لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.وتنظم وزارة التعليم العالي برنامج "منح الدراسات العليا للمهنيين" لرفع كفاءة العاملين في كافة قطاعات الدولة المصرية عن طريق المساهمة في تكوين وإثراء المهارات البشرية؛ وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.ونظمت الأكاديمية الجلسة المعلوماتية بالتعاون وبالتنسيق مع إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.واستعرضت إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي خلال الجلسة المعلوماتية أنواع الإيفاد الذي يقدمه البرنامج وأبرزها منحة الماجستير في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وتم عرض خطوات التقدم للمنحة والشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة بالإضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة من طالب الترشح، كما تم أيضًا استعراض المجالات العلمية المتاحة ومن ضمنها؛ الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والعلوم الهندسية والدراسات التكنولوجية وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الحيوية (الطب البشري وطب الفم والتمريض والصيدلة والعلوم الزراعية وعلوم التغذية والعلوم التجارية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليمية).وتناولت الجلسة المعلوماتية أيضًا الإجابة على عدد من التساؤلات الشائعة بخصوص شروط التقدم للمنحة ومن ينطبق عليهم الشروط؛ للتوضيح والتسهيل على راغبي الترشح للمنحة، بالإضافة إلى شرح الخطة البحثية التي يقدمها راغب الترشح للمنحة لتوضيح وتفسير شروطها والعناصر المطلوبة فيها، فضلًا عن خريطة التمويل للمنحة لتوضيحها وتفسير إجراءاتها.