ألمانيا تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 13 ألفا و882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد.يشار إلى أنه غالبا ما تقل الأعداد التي يتم تسجيلها يوم الأحد من كل أسبوع في ألمانيا؛ نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية.يذكر أن المعهد أعلن، أمس السبت، عن تسجيل 18 ألفا و678 حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد، وكان قد سجل 16 ألفا و946 حالة إصابة جديدة يوم الأحد من الأسبوع الماضي.وبشكل إجمالي، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا إلى مليونين و33 ألفا و518 حالة إصابة، حسب ما أعلنه المعهد اليوم.