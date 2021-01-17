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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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مجلة فارايتي: ليدي جاجا وجينفير لوبيز تشاركان في حفل تنصيب بايدن

الأحد 17/يناير/2021 - 12:18 م
بايدن
بايدن
وكالات
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كشف القائمون على حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمجلة Variety الأمريكية أن النجمتين ليدي جاجا وجينفير لوبيز سوف تشاركان في الحفل.

وصرح القائمون بأن ليدي جاجا سوف تشارك في أداء النشيد الوطني الأمريكي، كونها من أكثر النجوم الذين دعموا جو بايدن في حملته الانتخابية، بالاضافة الى تقديم جينفير لوبيز عرضا غنائيا.

واحتفى نجوم هوليوود بفوز جو بايدن المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح الجمهوري.

ونشرت ليدي جاجا، صورة لها عبر انستجرام وهي تحتضن جو بايدن ووجهت إليه رسالة قائلة: "جو بايدن والشعب الأمريكي أنتم أعطيتم للعالم درسا في الطيبة والشجاعة لم تحدث من قبل، الحب اليك رئيسنا الجديد".

ونشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز فيديو لها وهي تبكي بسبب فوز جو بايدن معبرة عن فرحتها بفوزه والإطاحة بـ دونالد ترامب.

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