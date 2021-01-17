مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة على الحدود التركية- السورية

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة بسيارة في سوق الخضار بقرية سجو، التابعة لريف مدينة أعزاز، قرب الحدود السورية التركية شمال حلب، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، فضلًا الأضرار المادية التي لحقت بالسوق.وفي 12 يناير الجاري، رصد المرصد السوري، انفجارا جديدا في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب، حيث أُصيبت طفلة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة فان في مدينة جرابلس بريف حلب.