الثلاثاء.. هبة الأباصيري تحاور المنشد محمود التهامي على cbc

تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع المنشد والملحن محمود ياسين التهامي، عبر برنامج It's Show time، يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على قناة cbc.يتحدث "التهامي" في لقاء خاص من منزله، عن حبه للإنشاد عن مدح الرسول وآل بيته الكرام، ونشأته وتأثره بوالده المنشد الشهير ياسين التهامي وكيف قام بالتطوير في الإنشاد بالتعاون مع ملحنين مشاهير مثل عمار الشريعي وصلاح الشرنوبي، فضلا عن إقامته لحفلات داخل مصر وخارجها.يتحدث كذلك عن تعاونه مع مطربة أجنبية، وأغنيته مع الفنانة مي فاروق، وكواليس الأغنية التي لاقت نجاحا كبيرا في مسلسل "خيانة عهد". كما يكشف عن رأيه في ظاهرة أغاني المهرجانات.يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.